Schritt für Schritt richtet sich die junge Namibierin in ihrem Leben in Deutschland ein. Mit Sehnsucht erzählt Kisting dennoch von ihrer großen Familie in Namibia: von ihren älteren Brüdern, die als Rugbyspieler im Ausland und als Polizist in der Hauptstadt Windhuk arbeiten. Von ihren Großeltern, die viele Jahre auf dem Land lebten und um die sie sich nach ihrem Schulabschluss kümmerte. Die Großmutter habe mit einem Bruder die Schafe und Ziegen der Familie versorgt, erzählt sie. Im August 2023 sei die Großmutter gestorben: „Und ich konnte nicht nach Hause fahren.“ Aber in diesem Jahr wolle sie endlich ihre Familie besuchen.

Kontakte zu knüpfen

Musiker, mit denen sie hier in Lörrach Trompete spielen kann, hat Zinedine Joey Kisting noch nicht gefunden. Derzeit sei es noch schwierig für sie, Kontakte zu knüpfen. Sie wohnt in einem Gästezimmer beim evangelischen Altenwerk, wo es kein WLan gibt. Doch im Laufe des Monats Mai kann sie in eine eigene Wohnung ziehen, erzählt sie. Dann werde sie sich eine „Band“ suchen, in der sie musizieren kann. Neben ihrer Ausbildung werde sie dann so viel üben wie möglich.