Interplast in Uganda: 78 Operationen „von Kopf bis Fuß“

Immer wieder Stromausfall

Den reibungslosen Ablauf konnte auch der Umstand, dass das Gepäck mit der gesamten medizinischen Ausrüstung erst mit einem Tag Verspätung in Uganda ankam, nicht ernsthaft gefährden. Und das Team ließ sich auch durch immer wiederkehrende Stromausfälle in seinem Tatendrang nicht bremsen.

„Das Betriebsklima war total entspannt“, bestätigen Iris Oswald und Wolfgang Bachbauer. Dabei war die kleine Gruppe täglich von 8 bis 22 Uhr auf engstem Raum zusammen – bei der Arbeit im OP und am Feierabend im Hotel.

Unterm Strich sieht Andreas Rudolph am neuen Einsatzort in Uganda gleichwohl noch „Potenzial für die Zukunft.“ So wünscht sich die Gruppe beispielsweise eine Unterkunft in direkter Nachbarschaft zur Klinik, um auf kurzem Wege nach Patienten schauen zu können, falls es notwendig ist.

So wie das in Manyemen der Fall war, wo das Interplast-Team in der Vergangenheit viele Male im Einsatz war und dabei sogar in einem eigenen Gästehaus übernachten konnte. Doch diese Zeiten sind vorbei, seit in Kamerun der Bürgerkrieg tobt. „Wir haben kaum noch Kontakt dorthin“, erzählt Andreas Rudolph. Das Krankenhaus sei „total ausgeräumt“, an einen OP-Einsatz dort sei „auf Jahre hinaus nicht zu denken.“

In Jinja ist das ganz anders. Der nächste Einsatz ist bereits geplant für Dezember 2024. „Und alle wollen wieder mit“, freut sich Andreas Rudolph über den Zusammenhalt im Team.

Auf Spenden angewiesen

Im luftleeren Raum operieren können die ehrenamtlichen Helfer freilich nicht. Kostet so ein Einsatz in Uganda doch die stolze Summe von rund 11 000 Euro, die die Interplast-Sektion ausschließlich durch Spenden finanzieren muss. Andreas Rudolph bedankt sich in diesem Zusammenhang vor allem bei den vielen privaten Gönnern und betont, auch kleine Beträge seien hilfreich. Er freut sich zudem, dass eine Textilfirma in Bad Säckingen den Interplast-Helfern „wertvolle OP-Kleidung“ gespendet hat und dass die Klinik GmbH des Landkreises die Mitarbeiter, die zur OP-Gruppe zählen, für den Einsatz in Uganda freistellte.