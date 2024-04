Inzlingen: Alte Linde muss weichen

Betroffen ist eine über 100 Jahre alte Linde, die bisher direkt vor dem Wasserschloss für Schatten sorgte und unter der auch das Restaurant seine Gartenwirtschaft angesiedelt hat. Dieser Baum wird am Montag zunächst abgesägt, sodass noch ein Stumpf stehenbleibt. Später soll dann auch der gesamte Wurzelstock ausgegraben und auch die Erde erneuert werden, bevor eine Neupflanzung erfolgt. Der Spitz-Ahorn, der, wie bekanntgegeben wurde, perspektivisch ebenfalls weichen muss, steht im Kreuzungsbereich von Schloss- und Riehenstraße.

Die Gründe für die geplanten Baumfällungen skizzierte der Rümminger Baumsachverständige Markus Hügel. Für die Linde am Wasserschloss diagnostizierte er die „Welkekrankheit“ (Verticillium-Pilz), welche die Pflanzen über die Wurzel befalle und sich nach der Infektion in den Leitungsbahnen ausbreite und diese verstopfe. Dadurch werde der Wasser- und Nährstofftransport massiv gestört, sodass der Baum absterbe. An der Linde am Wasserschloss sei dies nicht zu übersehen. Der Baum stelle leider eine Gefahr für die Verkehrssicherheit dar.