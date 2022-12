Inzlingen Auch Inzlingen macht Minus

In seinen Erläuterungen verwies Bürgermeister Marco Muchenberger für den Bericht der Investitionen auf geplante Auszahlungen in Höhe von 3,12 Millionen Euro und Einzahlungen in Höhe von 2,13 Millionen Euro. Mit einer geplanten Tilgung in Höhe von 100 000 Euro ergebe sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von minus 719 900 Euro, so der Bürgermeister.