Inzlingen Buchpräsentation im Inzlinger Wasserschloss

Inzlingen. Der Verein zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses lädt für Donnerstag, 14. Dezember, zur Präsentation des neuen Buches von Dr. Stefan Suter „Das Schicksal der Maria Anna Reich von Reichenstein (1707 – 1761)“ ein. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Wasserschloss statt.

Schicksal wird nach Jahrhunderten gelüftet

Die Herrschaft der Adelsfamilie Reich von Reichenstein in Inzlingen ist bis zum heutigen Tag vor allem durch das Wasserschloss erkennbar. Aufgrund aufwendiger Recherchen, in handschriftlichen Dokumenten in Archiven in Pruntrut, Straßburg, Besançon und Rom, hat der Autor das Schicksal einer bis anhin völlig unbekannten Maria Anna Reich von Reichenstein (1707 bis 1761) nachgezeichnet. Die ungewöhnliche bis skandalträchtige Geschichte, in die sich der französische König und sogar der Papst in Rom einmischten, führte zu einem traurigen Schicksal für die Reichensteinerin. Die Adelsfamilie dürfte arg durchgeschüttelt worden sein, aber niemand sollte davon erfahren. Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Mehr als 250 Jahre später wird das Schicksal der Maria Anna Reich von Reichenstein – wenigstens zum Teil – offengelegt.