Inzlingen: CDU tritt mit junger Liste an

Repräsentative Mischung

Jüngster Kandidat ist Aaron Pfost, der aktuell ein freiwilliges soziales Jahr in einem Lörracher Kindergarten absolviert. Mit 66 Jahren ältester Bewerber um einen Platz im Inzlinger Rat ist Bürgermeisterstellvertreter und Jungrentner Karl Fisch. Neben diesen beiden gebürtigen Waieländern sind auch mehrere „Zugezogene“ angetreten. Alle eint der Wunsch, sich in ihrer neuen Heimat zu engagieren, Schönes zu bewahren und Neues zu gestalten.

Für junge Familien

Während Marco Merstetter der Liebe wegen nach Inzlingen gekommen sei, kamen Nicolai Lemke und Julia Klase aus beruflichen Gründen aus Schleswig-Holstein mit ihren Partnern an die Schweizer Grenze. Alle drei möchten auch für ihre jungen Familien den Ort mitgestalten. Ähnlich hat es auch Christian Wiedmer vor, der seine berufliche Erfahrung als Architekt gerne in den Rat mit einbrächte. Der selbstständige Metallbaumeister Marco Addario und der Raumausstatter Simon Pfost gehören ferner zu der in alphabetischer Reihenfolge priorisierten Liste.