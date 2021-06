Inzlingen Der Bauwagen ist bereits bestellt

Inzlingen. Die Realisierung des Waldkindergartens in Inzlingen rückt näher. In seiner Sitzung am Dienstagabend entschied der Gemeinderat zunächst über den Standort des „Bauwagens“, der künftig den Waldkindergarten beherbergen wird. In gleicher Sitzung wurde zudem auch die Anschaffung des Bauwagens der Firma Finkota beschlossen. Für die Übergangszeit, bis der Bauwagen geliefert wird, so der dritte Teil des Beschlusses, wird im Erstelkindergarten eine Kleingruppe für zwölf Kinder eingerichtet.

Der Gemeinderat hatte die Wahl zwischen zwei Standorten in der Nähe der Erstelhalle und der Tennisplätze zu treffen, die zwar räumlich nicht weit auseinanderliegen, jedoch unterschiedliche Bedingungen bieten. Zwar könnte der Bauwagen nach Beurteilung der unteren Naturschutzbehörde und der Forstbehörde an beiden Standorten aufgestellt werden. Jedoch erwies sich der Stellplatz in der Nähe des Hartplatzes bei der Sportanlage als geeigneter als der zweite mögliche Standort im Wald gegenüber den Tennisplätzen. Zudem würde Ersterer einen geringeren forstwirtschaftlichen Eingriff mit sich bringen. Da der Standort auch über Strom- Wasser- und Abwasseranschlüsse verfügt, waren sich die Ratsmitglieder schnell einig.