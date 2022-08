Inzlingen Die Schlossmatte soll wieder beben

Kein Waiefescht ohne großen Party-Samstagabend: Konzeptionell bleibt der MVI sich auch heuer wieder treu. So soll die Schlossmatte am ersten Abend des dreitätigen Waiefeschts endlich wieder so richtig beben. Allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren mit der Band „Lost Eden“, sondern mit der Gruppe „Kontrollverlust“ als neuer Zugnummer.

„DisCover the Original“ ist dabei das Motto, denn „Kontrollverlust“ wollen, wie sie es selbst formulieren, „die größten Hits der Welt erkunden und alten Bekannten den nötigen Kick verpassen, um zu neuen Lieblingssongs zu werden“. Die Band aus dem Kölner Raum war unter anderem dreimal der Headliner bei „Rhein in Flammen“ in Koblenz und spielt für den Mainzer Carnevalsverein seit einigen Jahren am dortigen Fastnachtssonntag. Dabei kommt es zu Auftritten vor 10 000 bis 15 000 Menschen, wie Bassist Tobias Görtzen im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt. Er kümmert sich bei „Kontrollverlust“ auch um das Organisatorische. Für die fünfköpfige Formation sei kein Genre zu weit und keine Grenze zu eng. Die Band wolle nicht covern, sondern „discovern“, also neu entdecken, dabei bekannte Hits so aufpeppen, dass der Punkrocker hinterher genauso begeistert aus dem Inzlinger Festzelt geht wie der Freund gemütlicher Radiomusik.

Auch wenn die Band Mitte September das erste Mal im Waieland auftritt, lässt sich bereits jetzt sagen: Wem es in den vergangenen Jahren mit „Lost Eden“ gefallen hat, könnte bei „Kontrollverlust“ genauso auf seine Kosten kommen. Und wer sich bei YouTube durch die Videos von „Kontrollverlust“ klickt, bekommt einen ersten Eindruck davon, was die fünf Rheinländer auf der Inzlinger Schlosswiese veranstalten werden.