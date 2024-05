Regen und Sonnenschein: Einen nicht alltäglichen Anblick hat Sybille Loydl am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in Inzlingen fotografiert. Dieser Regenbogen entschädigte kurzzeitig für die derzeit arg nasse Wetterlage. Ob sich am Ende des Regenbogens tatsächlich ein Topf voller Gold befindet, wie es auf der an Sagen reichen Insel Irland erzählt wird, lässt sich schwerlich überprüfen: Schließlich kann man das Ende des Regenbogens nie erreichen, da er nur ein optischer Effekt und zudem geschlossen ist. Da hat sich der Leprechaun, eine Art Kobold, ein gutes Versteck für seine Reichtümer ausgesucht. Uns Menschen aber bleibt immerhin ein wunderschöner, wenn auch vergänglicher Anblick.