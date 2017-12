Inzlingen Geschäftsleute zeigen sich großzügig

Von Manfred Herbertz

Inzlingen. Aus den Händen von Angela Kunzelmann durfte Inzlingens Bürgermeister Marco Muchenberger bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres am Dienstagabend im Wasserschloss einen Spendenscheck in Höhe von 2050 Euro entgegennehmen.

Schon vor vielen Jahren hatte Kunzelmann die Idee aus der Taufe gehoben, unter den Inzlinger Geschäftsleuten das Geld einzusammeln, das sonst immer in Glückwunschanzeigen zu Weihnachten und zum Neujahr im Gemeindeblatt investiert worden war. So schalten die Geschäftsleute seither nur noch eine gemeinsame Anzeige, und das eingesparte Geld wird seither einem gemeinnützigen Zweck in der Gemeinde gespendet. In diesem Jahr beteiligten sich 41 Inzlinger Gewerbetreibende an dieser Aktion, so dass wieder ein erkleckliches Sümmchen zustande kam. Das Geld fließt auf Wunsch der Spender in die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr.

Doch auch weitere Spenden durfte der Gemeinderat an diesem Abend entgegennehmen: Ein anonymer Spender überwies 500 Euro, Wolfgang Meier spendete 100 Euro für die Feuerwehr und weitere 65 Euro übergab eine anonyme Spenderin für soziale Zwecke.

Bürgermeister Marco Muchenberger bedankte sich namens des Gemeinderats und der Verwaltung für die Spenden. Es sei erfreulich zu sehen, dass es immer wieder Bürger gebe, die ihren Gemeinsinn für Inzlingen mit Spenden ausdrückten. Der Gemeinderat hatte alle Spenden einstimmig angenommen.