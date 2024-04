Inzlingen: Glasfaserausbau hat begonnen

Mit einem obligatorischen Spatenstich war im Februar der Glasfaserausbau in Inzlingen gestartet worden. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend berichtete Paul Kempf vom Zweckverband Breitbandversorgung über den aktuellen Stand des Glasfaserausbaus in der Wasserschlossgemeinde.