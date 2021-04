Inzlingen Inzlingen setzt auf Bildung

iPads für die Buttenbergschüler

Beschlossen wurde in der Sitzung des Gemeinderates auch die Anschaffung von 20 weiteren iPads sowie einem Transportkoffer für iPads für die Buttenbergschule. Die Geräte sollen einerseits unterstützend für den Präsenzunterricht eingesetzt werden, andererseits aber auch in Pandemiezeiten, während eines Lockdowns in der Notbetreuung sowie beim Homeschooling eingesetzt werden.

Gegenseitige Hilfe der Feuerwehren

Zustimmung erfuhr in der Sitzung am Dienstag darüber hinaus eine Beschlussvorlage bezüglich einer Kooperationsvereinbarung zur gegenseitigen Hilfe der Feuerwehren der Stadt Lörrach und der Gemeinde Inzlingen. Danach sollen die Feuerwehren der Stadt Lörrach und der Gemeinde Inzlingen künftig noch häufiger kooperieren. Angedacht ist, dass definierte Feuerwehraufgaben tagsüber durch die hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lörrach im Gemeindegebiet Inzlingen selbständig ausgeführt werden. Dazu zählen zum Beispiel die Beratung beziehungsweise die Umsiedlung von Bienen, Wespen und Hornissen in dringenden Fällen.