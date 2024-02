Inzlingen: Kanäle werden von innen her geflickt

Schäden an Abwasserleitungen werden in fünf Schweregraden klassifiziert. Jene der Stufen 4 und 5 bedürfen der kurzfristigen Beseitigung. Sollten dann in der Nähe dieser Schadstellen leichtere Schäden bestehen, werden die gleich mit repariert.

Schäden konzentrieren sich vor allem auf das Unterdorf

Das Schadensbild kann sehr vielfältig sein. Risse von klein bis klaffend, ausgebrochene Rohrteile, undichte Muffen und Durchwachsungen treten am meisten auf. Wichtig ist, dass jene Schäden, die zu Undichtigkeiten im Rohr führen, sehr schnell wieder behoben werden. Das mehr als zwölf Kilometer lange Abwassernetz im Ort wird in 408 sogenannte Haltungen unterteilt – das sind Rohrabschnitte zwischen zwei Schächten oder zwei Krümmungen.