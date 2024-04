Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, gegen 2.15 Uhr im Steinenweg in Inzlingen. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Schlossstraße in Richtung Süden; hierbei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über die Grünfläche und touchierte im Steinenweg einen Anhänger, welcher durch den Aufprall auf einen Traktor geschoben wurde, berichtet die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-110 in Verbindung zu setzen.