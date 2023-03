Inzlingen Michael Kramer leitet neu das Aquarianer-Team

Andreas Wagner tritt nach 14 Jahren ins zweite Glied

Dafür verantwortlich sein wird dann Michael Kramer. Der bisherige Kassierer löst Andreas Wagner an der Vereinsspitze ab, der nach 14 Jahren nicht mehr als Vorsitzender kandidierte. „Vielleicht habe ich nun mehr Zeit, um ins Biotop zu gehen“, kündigte Wagner lächelnd an. Seine Tochter Malina, bisher Beisitzerin im erweiterten Vorstand, wurde in Abwesenheit zur neuen Kassiererin gewählt. Zur Winterwanderung unter Corona-Auflagen kamen rund 20 Teilnehmer, die das Wetter und den schönen Ausflug genossen.

Hering-Lieferservice als „lustige Angelegenheit“

Für Rosenmontag bot der Verein erneut einen Bring-Service für Heringe mit Kartoffeln an. „Das war eine lustige Angelegenheit“, bilanzierte Wagner in seinem Jahresrückblick. Für Stammtischaktionäre gab es im April die Einweihung der neuen Küche.