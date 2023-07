Inzlingen Mit Klonen Furore machen

Zeitreise zu Jesus

Und einem weiteren Namen hebt Baldrich hervor: Losh – die Story spielt im San Diego des Jahres 2086 – will seinen menschlichen Klon möglichst spektakulär anpreisen. Dazu bräuchte er die DNA des historischen Jesus. Um diese zu erlangen, soll es via Zeitreise zu eben diesem Jesus in Israel und Galiläa gehen. Dazu kreiert Baldrich den abgebrochenen Theologiestudenten Thomas H. Brand.

Thomas bleibt unerreichbar

Launig erzählt der Autor zugleich von den Gutenacht-Geschichten früher für seine Kinder. Diese endeten gewöhnlich mit Hinweis auf ein Happy End am Schloss von Inzlingen, wo damals Bürgermeister Hildebrand wirkte. Und über dessen Namen ist die Verbindung zu Thomas in der Geschichte des Buchs da: Dieser Thomas schlägt im Buch allen ein Schnippchen. Anders als von Konzernchef Losh geplant, bleibt Thomas unerreichbar bei Jesus: Ein Happy End wie beim Schloss in Inzlingen.

Der weitere Verlauf des Buchs ist gleichfalls glücklich: Denn auch das Klonen von Menschen in den im Erdreich bei San Diego versteckten Labors rumpelt per Erdbeben zusammen: Das Buch endet hoffnungsvoll mit Happy End auch für die gestresste Antonia Hendricks, die in einer Kirche oberhalb von San Diego zur Ruhe kommt: Es ist das Kirchlein, wo ihre Tochter geliebte Elena einst getauft wurde.

Von dort führt das Buch dann – im Epilog – in eine touristische Reise für die Ruhe suchende Antonia ins Jesus-Land nach Galiläa und an den See Genezareth, wo ja alle christlichen Geschichten anfingen: Jesu Zeichen und Wunder und sein Wirken als Bergprediger (Matthäusevangelium 5-7).

Und ein glückliches Ende nimmt auch die Lesung im Wasserschloss: Das Publikum spendet Marco Baldrich einen kräftigen Applaus.