Inzlingen: Mit Motoröl und Ersatzteilen nach Nepal

Seit ziemlich genau 13 Monaten steht das Auto des sozial stark engagierten Inzlinger Ehepaars nun schon in einer Garage bei Freunden in der nepalesischen Hauptstadt. Genau 18 474 Kilometer waren der Biologe und seine Frau gefahren. Vom Waieland bis nach Kathmandu – und das ganz ohne Panne. Fünf Monate lang dauerte der Roadtrip der Benders, an dessen Ende sie nach den Hilfsprojekten schauten, die der Verein „Nepal-Inzlingen – Hilfe für Kinder“ gemeinsam mit weiteren Partnern unterstützt. Klaus Bender ist Vorsitzender des Vereins.