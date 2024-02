Inzlingen/Rheinfelden/Lörrach: Der Siebenbannstein

Mit Rappenschweier (auch: Rapperswyh, Rappenswil) ist ein abgegangenes Dorf gemeint, dessen Bann damals also auch am Siebenbannstein endete. An diesen Ort erinnert heute noch die Rapperswyher Straße in Adelhausen.

Jahrelange Streitereien um Grenzverläufe

Als der Siebenbannstein vor 1790 wieder aufgestellt werden sollte, gab es wegen des neu geplanten Grenzverlaufs zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen den sieben Bannherren. Wie Richter schreibt, kam es dann 1785 zu einem Kompromiss. Danach vergingen aber nochmals fünf Jahre, bis der Stein an seinem heutigen Platz aufgestellt wurde.

Dank seiner markanten Lage als uralte Grenz- und Wegmarke ist der Siebenbannstein aus sämtlichen Himmelsrichtungen einfach zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Zum Beispiel führt ein kurzer Weg von der Kreuzeiche hinauf zum Stein. Auch vom Salzert her ist er rasch erreicht.

Wer aus Richtung Rheinfelden kommt, wandert am besten von der Bushaltestelle/Parkplatz am Hagenbacher Hof unter der Dultenaugrabenbrücke hindurch und kann im Prinzip bis hinter zur „Herzogenegerten“ jeden der nach links abzweigenden Wege in Richtung des Waldes nehmen. Sie alle treffen nämlich am Siebenbannstein zusammen.

Keine Weltreise ist auch der Weg von Degerfelden her. Von der Talsperre an der Eichsler Straße führt ein Wanderweg hinauf Richtung Krailoch, dann über die Grünbrücke der A 98 zum „Herzogenwald“ und von dort weiter bergauf zum Siebenbannstein. Wer dort ist, umrundet ihn am besten einmal – und ist damit gleichzeitig in Rheinfelden, Inzlingen und Lörrach gewesen.