Inzlingen: Schlosspokalturnen mit fulminantem Auftakt

„Jim Nastig“

Die Freitagsturner präsentierten dann mit ihrem eigenen Moderator „Jim Nastig“ den Höhepunkt des Abends in drei Akten: Die drei Gruppen zeigten verschiedene Boden-Übungen, inklusive Rückwärtshandstandüberschlag und aller Sorten Salti. Entsprechend euphorisch war der Applaus des Publikums. Doch auch die im Anschluss antretenden Gerätturner beeindruckten mit ihrer Ästhetik und einer Abschlusspyramide auf dem Barren. Humorvoll wurde der Beitrag der Volleyballer, die den Ursprung des Spiels als himmlische Verheißung zum Überwinden von Grenzen vorstellten. Bevor mit DJ-Musik der Abend in die Nacht überleitete, bestritten die Übungsleiter das große Finale mit einer Tanzeinlage, für die Vize-Vorsitzende Cindy Reinger verantwortlich zeichnete. Diese lobte im Anschuss das Engagement des Vorsitzenden Bernd Isele: „Die Organisation, die Planung und Mitwirkung an seinen Gruppe: Bernd lebt in der Halle für die Veranstaltung“, betonte Reinger dankend.

Ab 14.30 Uhr veranstaltet am heutigen Montag die Jugendabteilung in und um die Erstelhalle den traditionellen Kindernachmittag, zu dem auch das Sportmobil des Badischen Sportbunds kommt.