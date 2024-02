Inzlingen: Schulsanierung wird teurer

Die Mehrkosten

Die Mehrkosten würden sich im Wesentlichen auf zusätzlich ausgeschriebene Möblierungselemente im Wert von 21 000 Euro zurückführen lassen. Außerdem seien Mehrkosten durch Preissteigerungen in Höhe von 3 446,61 Euro entstanden. Die Mehrkosten würden daher seit Projektbeginn 169 724,42 Euro (ca. 6,2 Prozent) gegenüber der Kostenberechnung vom 7. Juli 2022 betragen, so die Erläuterungen in der Beschlussvorlage. Diese sah darüber hinaus Ausschreibungen für Malerarbeiten sowie Tischlerarbeiten an zwei Lörracher Unternehmen in Höhe von 28 414,82 beziehungsweise 47 995,20 Euro vor.