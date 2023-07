Inzlingen Soziale Gerechtigkeit und Ökologie

Nur vorübergehend

Der Bundestagsabgeordnete betonte in diesem Zusammenhang jedoch, dass dieser Zustand lediglich vorübergehender Natur sei. Sollte sich herausstellen, dass eine Vielzahl von ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland bleiben würde, müsse eine Angleichung an die rechtlichen Bedingungen von deutschen Bürgergeldempfängern angestrebt werden. Blaha fragte, ob es überhaupt gerecht sei, immense Gelder in Leute zu investieren, die gegebenenfalls wieder in die Ukraine zurückgehen.