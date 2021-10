Inzlingen Unwetter in den Griff bekommen

Vermeiden, Verhindern, Verzögern als Maßnahme

In diesem Zusammenhang zeigte der Hydrologe Beispiele auf, wie man mit relativ geringem Aufwand seine Häuser vor Überflutungen schützen kann. Im Wesentlichen gehe es dabei um das Vermeiden, Verhindern und Verzögern, so genannten Kleinmaßnahmen, welche die Gemeinde Inzlingen seit einiger Zeit an vielen Stellen umsetzt.

Als technische Hochwasserschutzmaßnahmen würden indes Überlegungen angestellt, ob sich oberhalb des Bahnengolf-Sportvereins sowie im Langmatttal Regenrückhaltebecken realisieren lassen. Dazu bedürfe es jedoch noch intensiver Prüfungen in Bezug auf den Untergrund wie auch hinsichtlich der Einflüsse auf die Trinkwasserquellen der Gemeinde. Im Übrigen seien diese Maßnahmen mit rund 3.3 Millionen Euro pro Rückhaltebecken recht kostenintensiv, so Patrick Blau im Rahmen seiner Ausführungen.

Verantwortung des Landkreises?

Die Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die in großer Zahl an der Sitzung des Gemeinderates teilnahmen rankten indes auch um die Verantwortung des Landkreises, weil auch eine durch Inzlingen führende Kreisstraße vom Hochwasser regelmäßig betroffen ist.

Einer der Anwesenden schlug vor, den Schlossteich zu erweitern, um dort mehr Wasser bei Starkregenfällen zwischenzuspeichern. Ein anderer stellte die Frage, ob Regenrückhaltebecken beim letzten Hochwasser genutzt hätten.

Aus den Reihen des Gemeinderates hieß es, dass auch kleine Hochwasserschutzmaßnahmen unabdingbar notwendig seien.

Bürgermeister Marco Muchenberger betonte jedoch, dass man als Gemeinde in der Verantwortung sei, so dass man zumindest in die Planung von, wenn auch kostspieligen, technischen Hochwasserschutzmaßnahmen einsteigen müsse. Schließlich würden auch staatliche Zuschüsse in Höhe von bis zu 70 Prozent winken.