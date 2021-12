Inzlingen Wasser war für ihn Berufung

Und auch in der Freiwilligen Feuerwehr Inzlingen leistete Reinle viele Jahre ehrenamtlichen Dienst. Noch heute ist er in der Altersmannschaft seinen Kameraden verbunden.

Seit sieben Jahren wohnt der Jubilar zusammen mit seiner Frau Helga im Betreuen Wohnen in der Sonnhalde, wo sich die beiden sehr wohl fühlen. Regelmäßig geht er einmal in der Woche ins „Bierhuus“ zum Kegel, was ihm sehr viel Spaß macht. Gerne setzt er sich auch mal an den Stammtisch „aber seit Corona ist da leider nicht mehr so viel los“. Bis vor ein paar Jahren sind die beiden auch noch regelmäßig wandern gegangen. „Das geht leider nicht mehr so gut“, bedauert Alfred Reinle.

Seinen heutigen hohen Geburtstag feiert der Jubilar zusammen mit seiner Familie, seiner Tochter und seinem Sohn, sowie den drei Enkeln und einem Urenkel. Und natürlich dürfen auch die Kegelbrüder nicht fehlen.