Inzlingen: Wasserpreis steigt deutlich

Unterm Strich müssen die Inzlinger Bürger ab Januar 68,5 Cent brutto mehr pro Kubikmeter Frischwasser bezahlen. Zwar votierte der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend einmütig für die neuen Gebührensätze, dies jedoch nicht ohne Bauchgrimmen. Die Kostensteigerungen so direkt an die Bürger durchzureichen, schmeckte allerdings nicht jedem im Ratsgremium; am Ende gingen dann aber doch alle Finger hoch.