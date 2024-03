Irische Klänge in Schopfheim: Irish Heartbeat“ in der Stadthalle

The Grey Panthers

„Die lebende Legende des Irish Folk“, Geraldine MacGowan und ihr Partner Kevin Griffin haben das Folk Revival in den 1970er Jahren angestoßen und sind deren Pioniere. Sie werden auch „The Grey Panthers of Irish Folk“ genannt. Geraldine MacGowan mit ihren 77 Jahren kann als Grande Dame des Irish Folk gesehen werden. Mit ihrem Partner Kevin Griffin, dem „besten Banjo-Spieler von Irland“ und dem Gitarristen Michael Coult entfachte sie ein Feuerwerk an musikalischem Temperament und präsentierte neben wilden Instrumentals auch traditionelle Lieder der Insel.