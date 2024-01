Irrlichter Hausen: Das Phänomen von Hausen

Keine Geburtstagsfeier

Dieses Jahr wird es keine große öffentliche Feier für den närrischen Geburtstag geben, erklärt Ebert. „Wir hatten vor fünf Jahren runden Geburtstag.“ Diesen haben die Irrlichter mit einer zweitägigen Veranstaltung gefeiert, erinnert sich der Cliquensprecher. Deswegen gibt es dieses Jahr kein großes Fest. Intern werde aber gefeiert und auch eine kleinere Feier in Form eines Hocks können sich die Narren vorstellen. Genaue Pläne gebe es aber noch nicht, sagt Ebert.

Volles Fasnachtsprogramm

Wie für alle Narren startet auch für die Irrlichter die Fasnacht offiziell am 11. November. Während der eigentlichen Kampagne geht es dann zu verschiedenen Veranstaltung. Als Mitglied der Narrenzunft Hausen nehmen sie an allen Veranstaltungen teil, die die Narrenzunft organisiert. An den anderen Tagen sucht sich die Clique ihre Ziele selbst aus. „Eigentlich ist jedes Wochenende bis zur Buurefasnacht voll“, erklärt Ebert. So waren sie dieses Jahr schon beim Nachtumzug in Wehr und haben natürlich beim Zunftabend in Hausen performt. Die Teilnahme bei der Guggeexplosion in Lörrach steht noch an und sie werden beim Bunten Abend der Hinterhager Narrenzunft dabeisein.

Gemeinschaft pflegen

Auch außerhalb der Fasnacht sind die Irrlichter aktiv. Einmal im Monat gibt es einen Stammtisch, wo Neuigkeiten bekannt gegeben sowie Wünsche und Anträge diskutiert werden können. Einmal im Jahr trifft sich die Clique für ein Hüttenwochenende in Todtmoos und ebenfalls jährlich wandern sie von Gresgen zur Buckhütte – vergangenes Jahr zum ersten Mal in Begleitung der Dorfhexen, die auch dieses Jahr dabeisein sollen. Alle zwei Jahre unternehmen die Irrlichter auch einen Wochenendtrip. 2023 ging es nach Hamburg.

Genug Nachwuchs

Insgesamt haben die Irrlichter 23 aktive Mitglieder, 16 Frauen und sieben Männer, die zwischen 18 und 43 Jahre alt sind. Ein Nachwuchsproblem hätten sie nicht, berichtet Ebert. „Die Narrenzunft mit den Cliquen macht eine sehr gute Arbeit.“ So gibt es den Narresome, in dem eine „Menge kleine Kinder“ vertreten seien. Mit 16 Jahren können sie sich für eine der drei Cliquen entscheiden – Schellewercher, Irrlichter oder Dorfhexen.