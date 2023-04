Istein Und noch eine Zugabe

Und weil’s so schön war, schob Dirigent Thomas Schmid das nicht minder lebhafte Stück „Flashing Winds“ nach. Die temperamentvolle Brise zeichnete sich auch dadurch aus, dass sich der blitzartige Charakter der Musik Gehör verschaffte.

Musiker singen auch

Weiter ging’s mit einem 34-jährigen Komponisten aus Linz, respektive seiner Katze Nora. Als diese starb, packte der Tierliebhaber all seine Erinnerungen in ein Werk. Eine zarte Sequenz vermittelte, dass Nora zu schlummern schien, ein Trugschluss, wie ein zackiger Sprung hörbar verdeutlichte. Schmids Bemühungen, das Publikum einzubinden, lieferten die prompte Antwort, was es mit „Baba Yetu“ auf sich habe. Es sei das „Vater unser“, vom „Soweto Gospel Choir“ weltweit bekannt gemacht. Anlass genug, dass die Isteiner Musiker selbst sangen, inklusive des Dirigenten, der mit kräftiger Stimme glänzte.