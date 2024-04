Jahreskonzert in Hausen: Die Hebelmusik feiert die Elemente

Die Bühne ist komplett ausgefüllt, wenn das Aktivorchester auf der Bühne musiziert, sodass Dirigent Jean-Christophe Naas bei seinen ständigen Auf- und Abtritten über einen Stuhl auf die Bühne steigen musste.

Das Konzert stand im Zeichen der vier Elemente – Erde, Wasser, Luft, Feuer – und wurde mit der Fanfare „The benefaction from sky and mother earth“ von Satoshi Yagisawa eröffnet. Ein ruhiger Anfangsteil mündete bei diesem Stück in einen prunkvollen Choral, der in einem dynamischen Thema endete. Mit „Kung Fu Panda“ präsentierten die Hebelmusiker musikalische Themen aus zwei Filmen der gleichnamigen Reihe, deren vierter Teil derzeit in den Kinos zu sehen ist. Markant sind die durch das Anschlagen der Perkussionsinstrumente erzeugten hellen Töne, die für eine hohe Klangdynamik sorgen.