Jahreskonzert in Steinen: Große Momente und viel Gefühl

Moderne und Tradition

Das nächste Stück war eine Hommage an die im Mai gestorbene Tina Turner mit „Simply the Best“. Gleich im Anschluss beschwingte der Marsch „Auf der Vogelwiese“ die Gemüter. Da war Mitklatschen angesagt. In dieses Emotionen-Bad mischten sich Freude, Entspannung und Unterhaltung zu einem gemütlichen und glanzvollen Abend in vertrauter Gemeinschaft.

Für die traditionelle Zugabe fanden sich Musiker des Schülerorchesters und des Aktivorchesters auf der Bühne zusammen. Sie läuteten das Ende des musikalischen Abends mit „Happy X-Mas“ von John Lennon ein, aus Freude und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, in der man zusammengewachsen ist.

Der Musikverein Steinen hat sich traditionellen Werten wie Gemeinschaft und Verbundenheit fest verschrieben und an diesem glanzvollen Jahreskonzert wieder unter Beweis gestellt. Mit einer zusätzlichen Tanzfläche hätte dieser Abend sogar zu einem schwungvollen Tanzabend werden können.

Ehrungen

August Benz und Manfred Wildpreth wurden für ihre seit 40 Jahren währende passive Mitgliedschaft geehrt. Nicole Strohmeier überreichte ihnen Urkunden als Dank für die Treue. Benz ist übrigens nicht nur im Musikverein Steinen, sondern auch im Musikverein Höllstein Mitglied.