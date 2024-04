Jubiläum: 250 Jahre Michaelskirche Wittlingen

Nun hat auch die St. Michaelskirche einen bemerkenswerten „Runden“. Ihr Einweihungsgottesdienst vom 8. Mai 1774 jährt sich fast genau auf den Tag zum 250. Mal und wird deshalb von der evangelischen Kirchengemeinde Wittlingen-Schallbach gebührend gewürdigt.

Nachdem kürzlich der Festempfang der Gemeinde mit 160 geladenen Gästen in glanzvollem Rahmen gefeiert wurde, schließt sich das Jubiläum der klassizistischen und markanten Kirche in der Dorfmitte an. Dies wird mit einem Festgottesdienst gefeiert. Zudem wird es ein Jubiläumsgeschenk des Wittlinger Historikers Kai Arne Bühler geben, der sich der Baugeschichte von St. Michael in einer 30-seitigen Festschrift gewidmet hat. Diese wird beim Festgottesdienst erhältlich sein.