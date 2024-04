Jubiläum in Inzlingen: Aquarianer-Team ist 50 Jahre alt

Mehrere Veranstaltungen zum Jubiläum

Den Auftakt macht ein „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 21. April, in der Langmatt. Von 11 bis 16 Uhr stellen ATI-Mitglieder der Öffentlichkeit dort den vom Verein gepflegten Bachlauf und das Biotop vor. Neben Begehungen parallel zum Bach mit Erklärungen zur Entwicklung und Pflege sollen auch interaktiv Lebewesen und Pflanzen aus dem Bach und Teich über ein Mikroskop auf einen größeren Bildschirm projiziert werden. „Hierfür sind alle Interessierten eingeladen, speziell auch Kindergartenkinder, die bereits spielerisch auf das Thema eingestimmt werden. Für eine kleine Verköstigung wird gesorgt sein“, lädt Marco Baldrich, stellvertretender ATI-Vorsitzender, zum Besuch im Langmatttal ein.

Hock, Aquarienausstellung und feierlicher Abschluss

Auf dem Vereinsgelände in dem kleinen Seitental, das von der Chrischona hinab ins Waieland führt, findet dann am Mittwoch, 1. Mai, der beliebte Hock statt. Hier kann man neben einer Wanderung am Bach das Biotop in Augenschein nehmen und sich auf eine umfangreiche Bewirtung freuen.