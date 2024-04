Jubilar: Ein buntes Leben für Musik und Gastronomie

Zwischendurch, 1963, fand er Zeit, seine Verlobte Marie-Luise zu heiraten. Sie stammte aus einer italienischen Gastronomiefamilie aus dem Aosta-Tal. Zunächst ging es für beide weiter auf seinen Tourneen. Ihr Sohn kam 1967 ebenfalls während einer Tournee in Saarbrücken zur Welt.

Musik für Schah von Persien

Man könnte „Eddy“ lange zuhören: Er musizierte während seiner Tourneen in den 1960er- Jahren in einem Hotel in St. Moritz vor dem Schah von Persien und seiner Frau Farah Diba. Auch unterhielt er im Hotel Bayrischer Hof in München den damaligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt, mit dem er nach dem Auftritt noch an der Bar zusammensaß.

Stationen als Gastronom

Seine Frau wünschte sich einen „sesshaften“ Gatten, und so eröffnete man nach intensiven Renovierungen im Dezember 1975 das Dancinglokal „Caprice“ in Lörrach. Kaiser sagte: „Meine Frau und ich wollten eine Tanzbar irgendwo zwischen dem noblen Hazyland in Basel und dem Scotch-Club in Lörrach schaffen.“ Boney M, Joy Fleming oder Roberta Kelly hatten hier Auftritte, die Tanzbar war in dieser Zeit oft „knallvoll“, berichtet Kaiser; später blieben die jungen Leute aus.