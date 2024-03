„Jugend trainiert für Olympia“: GBG Rheinfelden verpasst ganz knapp den Finaleinzug

Hohe Anforderungen

Die Anforderungen dabei waren hoch, wie die Schule im Nachgang mitteilt. Die Mädchen mussten an vier Geräten – Sprungtisch, Barren, Balken und Boden – eine vereinfachte Kürvariante turnen. Sie zeigten beeindruckende Fähigkeiten, darunter Salto rückwärts am Boden, Kippen am Barren und Handstützüberschläge am Sprung.

Am Ende auf Patz drei

Trotz einer dreistündigen Bahnfahrt traten die Mädchen hochmotiviert und gut gelaunt an den Start, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie stellten sich der Herausforderung, gegen vier gegnerische Mannschaften anzutreten, deren Mitglieder im Durchschnitt zwei Jahre älter waren als sie.