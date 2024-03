Jugendhilfe in Steinen: Sicheres Aufwachsen ermöglichen

Die Jugendhilfeplanung habe das Ziel, „gute Bedingungen für ein gesundes, sicheres und chancengerechtes Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und deren Familien zu schaffen beziehungsweise zu erhalten“, sagt Carolin Eichin von der Jugendhilfeplanung des Landkreises Lörrach im Gespräch mit unserer Zeitung am Mittwoch.

Eichin moderiert den Jugendhilfeprozess, der mit einer Veranstaltung am 1. März startete (wir berichteten). Beteiligt an diesem Prozess sind auch Vereine und Organisationen, die sich um das Wohl von Jugendlichen kümmern. Sie beraten in Arbeitsgruppen, was Jugendliche heute an Unterstützung brauchen.