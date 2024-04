Jugendkonferenz am THG: Jugendliche bringen sich ein

Zehn Jugendkonferenzen

Die Jugendkonferenz gibt es in Baden-Württemberg seit einem Jahr. Die sechs Veranstaltungen in 2023 waren so erfolgreich, dass das Programm in diesem Jahr mit zehn Konferenzen fortgesetzt wurde, sagte Günter Bressau von der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Er moderierte gemeinsam mit Konstantin Ilg, Referent der Jugendstiftung und Lian Hussein, Vorsitzende des Jugendparlaments Bad Säckingen, die zweistündige Veranstaltung. „Dieses Jahr gibt es bis zu zehn Jugendkonferenzen im Land“, sagte Bressau.

Am Tisch „Berufsorientierung“ regte eine Teilnehmerin eine regelmäßige Berufsinfoveranstaltung an, bei der einzelne Berufe in verschiedenen Räumen vorgestellt werden. Sinnlos hingegen sei es, wenn ein Vertreter einer Berufsgruppe einer gesamten Klasse seinen Beruf vorstelle, obwohl fast niemand diesen Beruf ergreifen wolle. Wichtig sei, leistungsschwächere Schüler besser zu fördern, war wiederum einer der Wünsche am Tisch, der über die Zukunft der Schule debattierte. Eine weitere Forderung: Schulen sollten technisch auf dem gleichen Stand sein. In Lörrach etwa würden in einigen Jahrgängen bereits I-Pads eingesetzt, während man in Schönau noch austeste, wie man die Geräte im Unterricht einsetze.