Jugendorchester Zell: Traumhaft klingende Einheit

Das Programm der Jugendlichen war gespickt mit bekannten Liedern, beginnend mit dem Weihnachtslied „Carol of the Bells“, das auf einem ukrainischen Lied namens „Shchedryk“ von Mykola Leontovych basiert. Peter Wilhousky schrieb einen englischen Text für das Lied.

Kleiner Trommler ganz groß

Als zweites Stück erklang das liebliche und melancholische Hauptthema aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Ein von vielen Interpreten gesungenes Werk ist „Little drummer Boy“, ein US-amerikanisches Weihnachtslied. Der zwölfjährige Mika Sütterlin, der kleine Trommlerjunge von „Game of Tones“, sorgte in diesem Lied für den militärisch anmutenden Trommelrhythmus. Schwelgerische Bläserklänge kennzeichneten die Interpretation von John Lennons „Happy Christmas“. Das geistliche Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ erklang in einem Arrangement des Dirigenten der Zeller Stadtmusik, Markus Götz. Nathanael Friedli zeigte bei diesem Stück sein Können an der Violine.