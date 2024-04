Kalbacher in Weil am Rhein: Traditions-Metzgerei schließt zwei Filialen

Keine Fachkräfte gefunden

Weil langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, sich jedoch trotz intensiver Suche keine neuen Kräfte – vor allem im Verkauf – gefunden haben, wird er die Filialen in Weil am Rhein an der Hauptstraße 288 im Stadtzentrum sowie die vor knapp zwei Jahren von Wolfgang Hagin übernommene Metzgerei im Haltinger Ortszentrum an der Freiburger Straße Mitte dieses Monats schließen. Alle anderen Filialen der Schwarzwaldmetzgerei Kalbacher, die für ihre Schwarzwälder Spezialitäten bekannt ist, bleiben erhalten. Es sind die zwei Filialen in Lörrach sowie eine in Binzen und eine in Efringen-Kirchen. Kalbacher beschäftigt knapp 75 Mitarbeiter in Produktion und Verkauf. Vor allem im Verkauf hat sich der Personal- und Fachkräftemangel deutlich bemerkbar gemacht.

40 Jahre in Weil

Seit 40 Jahren unterhält die Metzgerei Kalbacher in Weil am Rhein eine Filiale. Durch reduzierte Öffnungszeiten musste Kalbacher bereits in den zurückliegenden Monaten dem anhaltenden Personalmangel Rechnung tragen. Weil der langjährige Filialleiter Roland Körkel, der zuletzt mit einer weiteren Teilzeitkraft in Weil tätig war, jetzt offiziell in den Ruhestand geht, sieht der Lörracher Firmenchef keine andere Möglichkeit mehr, als die Filiale zu schließen. Körkel wird auf einer 20-Stunden-Basis künftig noch in der Binzener Filiale tätig sein und das Team dort unterstützen.