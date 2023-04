Kandern 4212 Dienststunden geleistet

Einer Familie mit krebskrankem Kind erfüllte das DRK Wollbach einen Herzenswunsch, außerdem führte man drei Kindergruppen in den Sommerferien an die Erste Hilfe heran. Die fünf Ausbilder des Ortsverbands investierten 337 Stunden in Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung und aktive Helfer. Giorgio Scalice und Tim Götz schlossen die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter ab. Hakon Abt ergänzt die Riege der Ausbilder als neuer Rettungshelfer.