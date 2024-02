Kandern: 50 Jahre Gemeindereform: Beachtliche Bilanz gemeinsamer Entwicklung in Kandern

Vor dem Rathaus reihen sich die Wappen auf. /Bernhard Winterhalter

Nur nach Kandern gewollt

Bürgermeister Greiner aus Feuerbach gab seinerzeit zu Protokoll: „Aus der geographischen Lage heraus kann unsere Richtung nur Kandern sein. Im Hinblick auf die ,besonderen Verhältnisse in Kandern’ sei es bisher noch zu keiner Annäherung an die Stadt Kandern gekommen“. Offensichtlich zielte diese Formulierung auf die damaligen kommunalpolitischen Zerwürfnisse in Kandern ab. Von 1966 bis 1974 hieß der Kanderner Bürgermeister Otto Rausch und diese Jahre der Kommunalpolitik gehörten zweifelsfrei zur denkbar unruhigsten Zeit in der Geschichte Kanderns.

Die Dörfer entscheiden sich

Bürgermeister Steinger hatte zum Ausdruck gebracht, dass ein freiwilliger Anschluss nach Kandern nicht in Frage komme, Sitzenkirch aber wohl nichts anderes übrigbleiben werde, als nach Kandern zu gehen. Bürgermeister Rügert aus Riedlingen vertrat für sein Dorf die gleiche Meinung. Bürgermeister Schmidt gab zu Protokoll, dass sich für Tannenkirch nur Kandern als Alternative anbiete, Tannenkirch aber noch lebensfähig sei und selbstständig bleiben wolle. In diesen ersten Gesprächen war die Zuordnung von Holzen und Wollbach noch offen.

Trotz alledem gab es am Ende eines schwierigen Prozesses von allen Dörfern ein eindeutiges Votum für den Zusammenschluss mit Kandern. Allerdings brauchte es für die Entscheidung, sich mit Kandern zu vereinen beim Wollbacher Gemeinderat zwei Anläufe. Dort spielte man zudem mit dem Gedanken, sich für die Verwaltungsgemeinschaft Vorderes Kandertal zu entscheiden. Daher ging eine Abstimmung im Gemeinderat mit einem Patt aus. Erst in einer weiteren Sitzung ergab sich eine Mehrheit für Kandern.

Werben um Obereggenen

Gemeinderat und Stadtverwaltung hatten aufgrund langjähriger, vielseitiger Verbindungen Interesse daran, dass auch Obereggenen ein Stadtteil von Kandern wird. Dort gab es etliche Stimmen, die sich für eine Eingemeindung nach Kandern aussprachen. Jedoch bemühten sich Schliengen und Müllheim ebenso um Obereggenen.

Auch im Rathaussaal wurden die Ortsteile verewigt. /Bernhard Winterhalter

Ein glühender Befürworter für einen Zusammenschluss mit Kandern kämpfte in einer Bürgerversammlung in Obereggenen mit folgendem Argument: „Was wollt ihr denn in Schliengen? Die haben ja nicht mal so viel Wald, dass sie sich einen eigenen Kuckuck leisten können!“ Offensichtlich überzeugte die Argumentation mit dem nicht ausreichend vorhandenen Waldgebiet für die Existenz des bekannten Vogels nicht. Obereggenen gehört seit der Gemeindereform zu Schliengen.

Einwohnerzahlen steigen

Dass der Kernort und die Stadtteile in den vergangenen 50 Jahren an Attraktivität, an Wohn- und Lebensqualität hinzugewonnen haben, beweisen die stark gestiegenen Einwohnerzahlen. Vor der Gemeindereform lebten in Kandern und in den heute dazugehörenden Dörfern insgesamt etwa 6250 Bürger. Heute sind es knapp 8550 Einwohner, was einer Zunahme von fast 37 Prozent entspricht.

Die Unterschriften der Bürgermeister besiegeln den Zusammenschluss. Foto: Bernhard Winterhalter

Vereinzelt hängen heutige Zeitgenossen noch der Illusion nach, die Dörfer hätten mehr erreichen können, wenn sie selbstständig geblieben wären. Tatsache ist jedoch, dass nachweislich mehrere Millionen Euro in den vergangenen Jahrzehnten für den Ausbau und die Verbesserung der Infrastruktur aller Ortsteile aufgewendet wurden. Investitionen, die die vormaligen Dorfgemeinden aus eigener Kraft in diesem Umfang nicht hätten aufbringen können. Die Bilanz nach 50 Jahren fällt objektiv betrachtet positiv aus. Kernstadt und alle Ortsteile haben seit der Reform eine beachtliche Entwicklung durchlaufen, die mit Zuversicht in die Zukunft blicken lässt.