Kandern: 7000 Euro für guten Zweck

Der Erlös geht sowohl an den Freundeskreis der Schule als auch an den Jugendhospizdienst des Landkreises Lörrach. Die Klasse 7b hat am meisten Kilometer zurückgelegt, die Klasse 6a hat die höchste Spendensumme erwirtschaftet. Die Übergabe erfolgte in einer Schülervollversammlung an Vertreter der Organisationen. Schulleiterin Elfi Simon dankte den Eltern und Lehrern für die Spendenbereitschaft und den Schülern für ihren sportlichen Einsatz.

Der Sponsporenlauf wurde aus Anlass der Eröffnung der sanierten Schule im Oktober veranstaltet. Beide Organisationen engagieren sich direkt für Kinder- und Jugendliche. Der Jugendhospizdienst leistet Hilfe für die betroffenen Familien, während der Freundeskreis die August-Macke-Schule beispielsweise Mittel für die Digitalisierung bereitstellt.