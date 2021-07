Kandern Absolventen feierlich verabschiedet

Einige Schüler wurden für ihre Leistungen noch gesondert ausgezeichnet:

Einen Preis erhielten Lilly Müller, Leonie Gütlin und Jana Heizmann (alle 10 b).

Ein Lob erhielten Jule Sieben, Hannah Straßburger und Marvin Kadner (alle 9 c); Carina Jehle, Nick Weiß, Annina Zámbó, Jessica Schwind, Lara Wohlschlegel, Oleg Ubaydullaev und Rafael Metzger (alle 10 a); Fynn Pfefferle, Alina Weber, Marie Strittmatter und Julian Beuchel (alle 10 b).

Gestiftet von der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, der Volksbank Kandern, der Buchhandlung Berger, der Stadt Kandern und des Freundeskreises der August-Macke-Schule gab es auch noch Sonderpreise:

Der Deutsch-Preis der Klasse 9 a ging an Hannah Straßburger, der Mathematikpreis an Jule Sieben und der Englischpreis an Jule Sieben und Hannah Straßburger.

Die Deutsch-Preise in der Klasse 10 a gingen an Carina Jehle,Lara Wohlschlegel und Annina Zámbó; die Mathematikpreise an Raphael Metzger und Annina Zámbó; und der Englischpreis an Carina Jehle.

Die Deutsch-Preise der Klasse 10 b gingen an Lilly Müllerund Fynn Pfefferle,der Mathematikpreis an Lilly Müllerund der Englisch-Preis an Fynn Pfefferle.

Lilly Müller wurde mit einem Notendurchschnitt von 1,1 auch Schulbeste.