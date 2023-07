Kandern Absolventen feiern ihre Freiheit

Preisträger und Absolventen der August-Macke-Gemeinschaftsschule Kandern

Die Preisträger:

Jahrgangsbeste: Lina Hügin (Klasse 10; 1,1) gestiftet vom Freundeskreis August-Macke-SchulePreis für sehr gute Leistungen: Lina Hügin (1,1) und Evi Mayer (Klasse 10; 1,2); gestiftet vom Freundeskreis August-Macke-SchuleLob für gute Leistungen: Klasse 10: Selina Hamm, Tamara Heidenreich, Josephine Gummert; Klasse 9: Aarvid Groß Buchpreise in Deutsch: Adriana Di Mattia (Klasse 9), Lina Hügin und Evi Mayer (Klasse 10), gestiftet von der Büchereule Kandern Buchpreise in Mathematik: Leo Geling (Klasse 9), Selina Hamm und Lina Hügin (Klasse 10), gestiftet von der Sparkasse Lörrach-RheinfeldenBuchpreise in Englisch: Charlotte Barth (Klasse 9), Tamara Heidenreich (Klasse 10), gestiftet von der Volksbank KandernBuchpreise in Französisch: Lina Hügin und Evi Mayer (Klasse 10), gestiftet von der Volksbank KandernBuchpreis in Technik: Joyce Wickersheim (Klasse 10), gestiftet von der Stadtverwaltung KandernBuchpreis in AES: Mira Schmiedlin (Klasse 10), gestiftet von der Sparkasse Lörrach-RheinfeldenBuchpreise für Projektprüfung: Sebo Ahmedov und Ilijah Köppke (Klasse 9) gestiftet von Stadt Kandern.

Die Absolventen:

Klasse 9a (Klassenlehrer: Friedrich Renkert und Susanne Mühl): Ahmedov Sebo, Charlotte Barth, Adriana Di Mattia, Leo Geling, Aarvid Groß, Judy Khalel, Ilijah Köppke, Andre Kromer, Lukas Müller, Samir Muzaqi, Abtin Narjesipoor, Lukas Raupp, Luca Seider und Felix Sturm

Klasse 10 (Klassenlehrer: Daniel Kiefer und Tobias Rist): Luca Bürgin, Felic Chelius, Emely Dörfler, Josephine Gummert, Julia Hagin, Selina Hamm, Tamara Heidenreich, Linus Hermann, Lina Hügin, Oliver Huth, Volkan Imek, Alissa Lösle, Evi Mayer, Emil Müller, Mohamed Nakouh, Lara Oßwald, Lina Reinacher, Mira Schmiedlin, Nica Thiele, Lars Vetter, Aron Weber, Elektra Weßel und Joyce Wickersheim