Kandern Ahnte Ritter seinen Tod voraus?

Seine letzten Worte kann er nicht mehr aussprechen. Ritter kritzelt sie deshalb auf einen Zettel: „Ich verfluche dich im letzten Augenblick!“ Sie sind an seine Lebensgefährtin, Dore Strauch, gerichtet. Im Fieberwahn, mit hasserfüllten, funkelnden Augen richtet er sich auf, als wolle er sich auf sie stürzen. Doch dann, es war kurz vor 21 Uhr, am 21. November 1934, stirbt Friedrich Ritter. So beschreibt es die Augenzeugin Margret Wittmer in ihrem Buch „Postlagernd Floreana“.

Dore Strauch berichtet in ihren Erzählungen (When Satan came to Eden), dass Friedrich Ritter einen Schlaganfall erlitten habe und er sogar um seinen Revolver bat, um seinem Leben ein Ende zu setzen. „Ein letztes Mal öffnete er seine blauen Augen, sein Blick war von einer freudigen Ruhe erfüllt“, so beschreibt Dore die letzten Minuten Friedrich Ritters. Stunden zuvor war Dore Strauch zum Haus der Wittmers gegangen, um Hilfe zu holen. In einer späteren Version ihres Buches steht, dass Ritter an einer Fleischvergiftung erkrankt sei.