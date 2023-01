Kandern Alles über Whisky

In der Ankündigung heißt es: „Whisky-Pabst Wilfried hat bereits edelste Flaschen herausgesucht, die hierzulande auch mit besten Beziehungen kaum zu bekommen sind.“ Der Kurs thematisiert die Schritte der Herstellung vom Schroten bis zum Destillieren, die Reifung und die Brennereien. Die Höhepunkte des Abends sind laut Ankündigung jeder einzelne Schluck „der sechs Edelsorten“. Die Teilnahme kostet 49,90 Euro, eine Anmeldung per E-Mail an whisky@chabah.de ist erforderlich.