Kandern Alt und Jung zusammenbringen

Von Jutta Schütz

Kandern-Tannenkirch. Zum neuen Leitbild der Volkshochschule soll auch die Stärkung des regionalen Charakters gehören, also ein verbessertes Angebot in Kooperation mit den Teilorten. Dies erfordert zunächst eine Analyse des Ist-Zustands. Fräulin lud deshalb dazu ein, in einer Frage- und Vorschlagsrunde zu erheben, was bereits an Angeboten im Ort vorhanden ist und was noch wünschenswert wäre.