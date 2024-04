Kandern: „Anpacken ist besser als Jammern“

Die Kandidatenliste erfolgt wie in der Vergangenheit auch in alphabetischer Reihenfolge. In Kandern steht Johann Albrecht an erster Stelle des Stimmzettels; dem langjährigen Gemeinderatsmitglied und stellvertretendem Bürgermeister ist es ein Anliegen, dass Kandern attraktiv und lebenswert bleibt.