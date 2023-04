Kandern Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Mögliche Wärmenetze

Während in den meisten der sechs Ortsteile vor allem Verbesserungen bei der dezentralen Versorgung in Frage kommen, wurden insbesondere für die Kernstadt von Kandern auch Wärmenetze in Betracht gezogen. Als mögliche Ankergebäude für ein Nahwärmenetz werden die Black Forest Academy, die August-Macke-Schule, das Kommunale Kino sowie das Rathaus vorgeschlagen.

Des Weiteren sah Hoge Potenzial für fünf Windkraftanlagen im Bereich der Kernstadt von Kandern, bei Feuerbach und bei Tannenkirch.

Potenzial für Freiflächen-Solarthermie gibt es der Studie zur Wärmeplanung zufolge in der Kernstadt, in Tannenkirch, Riedlingen, Sitzenkirch und Wollbach. Im größten Ortsteil Wollbach könnte zudem die Abwärme der Kläranlage für ein Wärmenetz genutzt werden.

Weitere Vorschläge, um die Erneuerbaren Energien auszubauen, waren die Nutzung von Biomasse sowie von oberflächennaher Geothermie.

Fachkräfte erforderlich

Zum Strombedarf, der für die Wärmeerzeugung in Kandern benötigt wird, wären ein bis zwei moderne Windkraftanlagen oder 16 Hektar Photovoltaik-Freiflächenanlagen nötig, wie zu erfahren war. „Wir stehen im Austausch mit der Kreishandwerkerschaft“, erklärte die Klimaschutzmanagerin zum drängenden Thema Fachkräftemangel, das die gesetzten Ziele ausbremsen könnte.

Bürgermeisterin Simone Penner betonte, dass bei der Klimawende auch die Stadt mit ihren kommunalen Gebäuden gefragt sei. Infoveranstaltungen wollte sie auch in die Ortsteile hineintragen.

Gabriele Weber (SPD) und Ulrike Lerner (CDU) verwiesen auf bereits vorhandene Studien, etwa zur Windkraft.

Bernd Brohammer (Grüne) mahnte eine regelmäßige Überprüfung der gesetzten Ziele an.

„Wir brauchen eine Strategie“, betonte auch Johann Albrecht (FW). Da das größte Potenzial für Einsparungen im privaten Bereich liege, wollte er „die Leute mitnehmen“, soweit diese sich das auch leisten könnten.

Und Nicole Müller (SPD) betonte, wie wichtig ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort sei, wie er seitens des Landkreises auch vorgeschlagen wird.