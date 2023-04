Kandern Auf den Spuren der Badischen Revolution

Abschluss im Museum

Zum Abschluss lädt das Heimat- und Keramikmuseum am 20. April um 18.30 Uhr in den Bürgersaal ein, wo Historikerin Carola Hoécker unter dem Titel „Who is who oder wo laufen sie denn“ das bekannte Gemälde Friedrich Kaisers entschlüsseln wird. Es hält den Augenblick fest, in dem lokale Revolutions- Sympathisanten vor dem „Wilden Mann“ in Lörrach von Heckers Niederlage erfahren. In dem „historischen Wimmelbild“ sei auch der Freischärler und spätere Reichstagsabgeordnete Marcus Pflüger zu identifizieren, dessen Mutter aus Kandern stammte. Das Gemälde berge zudem ein Geheimnis, das gelüftet werde, kündigt Claudia Röder, Leiterin der Touristinfo, an. Der Eintritt kostet fünf Euro, inklusive Umtrunk.

Anmelden kann man sich: Für die historische Wanderung unter knkuehn@t- online de oder 07626/8171; für die Revolutionsfeier auf der Scheideck unter info@vhs-kandern.de oder 07626/973228; für den Vortrag unter verkehrsamt@ kandern.de oder 07626/972356