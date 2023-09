Kandern August-Macke-Schule erhält BoriS-Siegel

Das Siegel Baden-Württemberg ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die im Bereich Berufs- und Studienorientierung über die geforderten Standards in den Bildungsplänen hinausgehen. In einer Feierstunde in Schopfheim wurde die Auszeichnung an mehrere Schulen der Region verliehen.

Die Kanderner Schule war vertreten durch Schulleiterin Elfi Simon, Konrektor Andreas Ditzel und die BoriS-Beauftragte, Angela Walther-Rist. Als Laudatorin würdigte Angelika Walliser von der Arbeitsagentur Lörrach viele Aktivitäten der Schule im Bereich Berufsorientierung, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Genannt wurden beispielsweise der Berufsinfotag mit Betrieben aus der Umgebung, betreute und eigenverantwortliche Praktika in mehreren Klassenstufen und eine ab Klasse 5 in kleinen Schritten (zum Beispiel Schnuppertag, Betriebsbesichtigungen) erfolgende Heranführung an die Berufswahl. Besonders hob sie die „begeisterten und begeisternden Schüler“ an der August-Macke-Schule hervor.