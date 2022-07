Mit dem kleinen Erklärfilm, den er zusammen mit Robert Dietz gedreht hat, will Neumann auch verständlich machen, was das Besondere an einer solchen Führung ist. Sein Zielpublikum sind in erster Linie kunstinteressierte Erwachsene, die auf diese Art tiefere Einblicke in die Gedankenwelt des Künstlers erhalten wollen, der in Kandern regelmäßig seine Schwester, die „Kronen“-Wirtin, besuchte und in der ländlichen Abgeschiedenheit den Zwängen entfliehen konnte, denen er in seiner Heimatstadt Bonn ausgesetzt war. „Die Atmosphäre vor Ort hat einen starken Einfluss auf die Geschichte“, sagt Neumann. Es gebe Aha-Erlebnisse, aber auch viel zum Schmunzeln.